Dosi di cocaina nascoste in cantina: ​51enne arrestato nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Di Riso, 51enne. Durante una perquisizione domiciliare, in cantina, i militari hanno rinvenuto 70 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Le perquisizioni, estese ad alcuni ruderi poco distanti dall’abitazione, hanno portato al sequestro di 1 chilo e 380 grammi di marijuana, un altro bilancino di precisione, 1 flacone di ammoniaca, 45 cartucce cal. 9, 9 cartucce cal. 12, 1 casco integrale, 1 scaldacollo, 1 passamontagna e 2 paia di guanti in lana. E ancora una busta in plastica contenente polvere nera infiammabile, successivamente affidata agli artificieri del comando Provinciale di Napoli. In corso verifiche sulla provenienza dei materiali rinvenuti. Di Riso è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

