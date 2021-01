Giugliano, arrestati due spacciatori: 58 chili di marijuana nascosti nei bustoni di plastica

Cinquantotto chili di droga a Giugliano. La scoperta dei Carabinieri della locale Compagnia guidata dal capitano Andrea Coratza. I militari dell'arma hanno trovato un grosso quantitativo di marijuana già pronta per essere messa in commercio e far fruttare una consistente somma di denaro. A condurre i militari dell’arma sulla via della droga è stata una serie di eventi concatenati. I Carabineiri infatti erano sulle tracce di uno degli arrestati Mario Frezza 44anni di Lusciano. L’uomo era stato notato con fare sospetto in una strada al confine tra Giugliano e il comune casertano. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 45 grammi di marijuana. Così i militari hanno deciso di controllare casa sua trovandoci all’interno 2 buste di marijuana per un peso di 139 grammi. Ma non è finita qui. Perché mentre i Carabineiri stavano per condurre Frezza in caserma scorgono sotto casa un’altra persona, un 32enne di Giugliano. Così lo hanno controllato decidendo di andare direttamente nel suo appartamento in via Ripuaria, a ridosso della fascia costiera. Lì la scoperta. I militari hanno trovato in casa diversi bustoni di plastica con all’interno ben 58 chili di marijuana. Pare che la droga trovata ai due arrestati sia della stessa qualità.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Nola, strade al setaccio: lotta alle truffe, allo spaccio di droga e... LA TASK FORCE Nel Vesuviano controlli straordinari: lotta al contrabbando di... IL BLITZ Nascondeva droga nel cofano dell'auto,arrestato 41enne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA