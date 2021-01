Rione Traiano, blitz dei carabinieri: le dosi di hashish in un vaso da fiori

Servizio di alto impatto disposto dal comando provinciale di Napoli nel quartiere soccavo e soprattutto nelle zone ad alto tasso criminale del rione Traiano. I carabinieri della compagnia di Bagnoli insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade e effettuato numerose perquisizioni. In via Anco Marzio rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta 98 fs con matricola abrasa e serbatoio carico di 15 proiettili. Trovati anche altri 18 proiettili e 60 grammi di hashish nascosti in un vaso per i fiori. 83 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish - occultati all’interno di un’intercapedine di un muro perimetrale di un’abitazione in via Tertulliano - una macchina per il sottovuoto e materiale vario per il confezionamento di droga.

Lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. 2 i denunciati che esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatore con recidiva nell’ultimo biennio. Nel corso del servizio controllati 94 veicoli, 153 persone, tra cui 88 pregiudicati e 36 persone sottoposte a misure cautelari controllate.

