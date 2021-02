Napoli: in casa 324 grammi di marijuana, arrestato 25enne incensurato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne incensurato di Fuorigrotta. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 324 grammi di marijuana - suddivisi in 3 involucri termosaldati - e 1 bilancino di precisione. Poco prima gli stessi carabinieri avevano fermato il suo coinquilino in discesa Coroglio con una bustina di marijuana nelle tasche. Il 25enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio, il suo coinquilino segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

