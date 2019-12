Napoli, in casa una serra di cannabis con lampade e ventilatori: arrestato

Un incensurato 38enne di Chiaiano, a Napoli, è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio dai carabinieri della stazione di Marianella.

I militari hanno scoperto in casa sua un locale adibito a. all’interno vi teneva a crescerementre 6 chilogrammi di foglie erano in fase di essiccazione; c’erano inoltre moltiil tutto è stato sequestrato. Per il 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

