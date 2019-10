Napoli, Spacciatore 19enne cerca di corrompere i carabinieri: «Vi dò una parte dell'incasso»

Arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli il 19enne Ugo Cucarano. Il ragazzo è stato bloccato a Fuorigrotta, in via Cumana, dopo aver ceduto una dose di marijuana a un 20enne; perquisendolo, i militari lo hanno trovato in possesso di 4 grammi di droga nonché 2.900 euro, inoltre durante la perquisizione a casa i militari hanno trovato e sequestrato altre 38 bustine già pronte per la vendita e un bilancino di precisione.

LEGGI ANCHE Spacciatori, contrabbandieri e usurai con il reddito di cittadinanza



Cucarano è stato quindi portato ined è stato lì che ha tentato di corrompere i: se gli avessero restituito i soldi gliene avrebbe lasciata una parte. I militari però lo hanno immediatamente stoppato procedendo nei suoi confronti anche peroltre che per spaccio.

LEGGI ANCHE Spacciatore nascondeva panetti di hashish sotto la sella dello scooter: arrestato nel Napoletano



© RIPRODUZIONE RISERVATA