Crack, hashish e marijuana: bloccato nel Napoletano lo spacciatore in scooter

A Melito Antonio Lemaire, 67enne residente nel complesso popolare Rione 219 è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio dai militari della Sezione operativa del comando compagnia carabinieri di Marano.

I militari, durante un servizio anti-droga, hanno notato l’uomo a bordo del proprio scooter e si sono avvicinati per controllarlo ma, alla loro vista, il soggetto si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento e sentitosi braccato il 67enne ha abbandonato lo scooter e la droga in via Lisbona. Raggiunto, è stato tratto in arresto. Lemaire portava con se 110 grammi di droga suddivisa in 48 dosi marijuana, 3 di hashish e 47 di crack. Nelle sue tasche anche la somma in contanti di 180 euro sequestrata perché ritenuta provento del reato.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

