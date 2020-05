Napoli, in giro con lo scooter al rione Traiano per spacciare cocaina: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli, nell’ambito di un servizio anti droga nelle aree di Soccavo e rione Traiano, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G.M., 43 anni.

I militari hanno fermato l’uomo mentre viaggiava in sella al suo scooter. Perquisito, è stato trovato in possesso di 78 grammi di cocaina suddivisa in diversi piccoli involucri. Sequestrato anche il mezzo utilizzato per il trasporto illecito. L’uomo è stato condotto al carcere. i Carabinieri hanno anche sanzionato il 43enne per le normative anti-contagio.



