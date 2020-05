Dalla Toscana a Scampia, arrestato spacciatore di eroina e crack

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio S.R., 32enne di Sansepolcro. I militari, nel transitare in via Fellini a Scampia, hanno notato il 32enne che, alla loro vista, è fuggito lanciando un involucro successivamente recuperato: al suo interno 99 dosi di eroina e 1 di crack. I carabinieri, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato e arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA