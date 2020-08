Marijuana nella credenza della cucina: marito e moglie arrestati nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Torre Annunziata e della sezione operativa oplontina hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente due coniugi incensurati di 38 e 36 anni di Trecase. i militari dell’arma hanno bloccato l’uomo – in via Carminiello di Torre Annunziata – mentre cedeva della marijuana a un cliente. Ciò è bastato per estendere la perquisizione a casa dei due e lì sono state rinvenute e sequestrate un chilo e 200 grammi della stessa sostanza. rinvenuti e sequestrati anche 3 bilancini di precisione. era tutto stipato nella credenza della cucina.

Sempre a Torre Annunziata, in casa di una 43enne incensurata di pompei. nella sua abitazione rinvenuti e sequestrati ben 8mila pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di 160 chili.



A Castellammare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Di Martino, 22 anni, e la sua fidanzata incensurata 18enne.

i carabinieri hanno fermato la ragazza ed hanno deciso di controllarla. perquisita, è stata trovata in possesso di 10 grammi di marijuana suddivisa in 11 dosi pronte alla vendita e la somma contante di 1315 euro provento del reato. La 18enne ha riferito che alloggiava con il suo compagno in un albergo di Castellammare. i militari hanno deciso di controllare anche la camera dell’hotel e lì hanno trovato Di Martino in possesso di altri 80 grammi della stessa sostanza stupefacente, di 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le loro rispettive abitazioni in attesa di giudizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA