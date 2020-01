In casa una serra per coltivare cannabis: padre e figlio arrestati nel Napoletano

I carabinieri della Stazione di Palma Campania hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio due incensurati di Palma Campania, padre e figlio di 58 e 25 anni. Nella loro abitazione avevano allestito un vero e proprio laboratorio per la coltivazione della cannabis, completo di impianto di ventilazione ed essiccazione.

Nel locale ben 5 chili di marijuana pronta per essere suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento. Gli arrestati sono stati tradotti ai domiciliari, in attesa di giudizio.

