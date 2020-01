Sbarcano a Procida con un panettone ​imbottito di droga: arrestati due napoletani

Pasquale Manuel Michelino, 34 anni, e un 19enne del quartiere Arenella di Napoli ieri sera erano sbarcati a Procida con l’ultimo traghetto partito da Pozzuoli.

I carabinieri si sono avvicinati per controllarli. In una busta nelle mani di uno dei due hanno trovato un panettone: sembrava incartato bene ma a guardare meglio hanno capito che nella scatola era nascosto qualcosa. Aprendo il pacco infatti hanno visto che il panettone era scavato e nella cavità erano state nascoste delle buste contenenti circa 90 grammi di hashish e uno di marijuana.

I due sono stati bloccati e condotti in caserma per gli accertamenti, poi è scattato per loro l’arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.



