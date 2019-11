In casa cocaina, hashis e marijuana: stanati due pusher al ​rione Salicelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adsono stati arrestati due uomini per detenzione di droga a fini di spaccio. In manette sono finiti il 18enne A. I. e il 23enne G. A., entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nell'abitazione dei due, i militari dell'Arma hanno rinvenuto complessivamente 162 grammi di hashish suddivisi in 61 stecche, 59 dosi di cocaina per 22,96 grammi totali e 68 bustine di marijuana, ognuna del peso di 1,20 grammi circa.Nell'abitazione c'era anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 138,5 euro in contante ritenuto dai carabinieri provento di spaccio. I due giovani sono ora in carcere. Durante l'operazione, i militari hanno identificato 63 persone ed eseguito 11 perquisizioni domiciliari. In un sottoscala del, infine, sono state rinvenute 15 bustine di marijuana per complessivi 40 grammi.