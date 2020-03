Supermarket di cocaina in casa, madre e figlio presi nel Napoletano

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt in via Antica Giardini a Giugliano a una persona a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 1235 euro e 4 cellulari. I poliziotti hanno esteso il controllo all’appartamento della madre dell’uomo dove hanno sequestrato circa 485 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Carolina Mosca e Francesco Bruno, napoletani di 51 e 31 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

