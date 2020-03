Napoli: hashish nell'Area 33 di Scampia, carabinieri arrestano un spacciatore

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio V.N. 20enne di Arzano, arrestato dai carabinieri della Stazione di Napoli Quartiere 167 di Scampia. Sorpreso nell’area nota come 33, il 20enne è stato trovato in possesso di 50 stecchette di hashish per complessivi 200 grammi. La droga era nascosta in un marsupio che portava a tracolla. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale. © RIPRODUZIONE RISERVATA