Gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via del Cassano un uomo con due buste di plastica che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi.

I poliziotti lo hanno fermato rinvenendo 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi.

Leopoldo Raucci, 50enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA