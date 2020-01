Dalla Germania a Napoli per la droga, provoca un incidente: feriti nonno e nipotino di 10 anni

Ultimo aggiornamento: 11:09

Personale dellaha fermato, nella serata di sabato, un giovane,nato in Tunisia e residente a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, per essersi dato alla fuga dopo aver provocato un sinistro inGli agenti in servizio in zona Vasto a bordo dell’auto dotata dihanno registrato la dinamica e lanciato la nota di rintraccio dell’auto in fuga attraverso gli apparati radio in dotazione. Il personale appartenente al Nucleo Tutela Ambientale di concerto con gli agenti dell’Investigativa Centrale, hanno riconosciuto l’auto bloccandola nei pressi dinella periferia orientale della città, dopo il prolungato tentativo del giovane di sfuggire alla cattura.Secondo quanto riferito dallo stesso B.A. sarebbe partito dalladove lavora, a bordo di un’auto a noleggio per incontrare una donna, rivelatasi l’anello di congiunzione con altri soggetti che gli avrebbero consegnato una busta con centinaia di banconote e della droga che, a suo dire, avrebbe dovuto consegnare nella zona del Vasto. Dalle prime ricostruzioni il giovane aveva incontrato alcune persone aper la consegna dellee dellaed a bordo della potente Auto a noleggio era partito per la sua destinazione ma a via Brindisi ha provocato un incidente tamponando un’altra auto con a bordoche a causa dell’urto erano stati poi trasportati in ospedale. Il giovane non si era fermato a soccorrere gli infortunati ed aveva iniziava a scappare a tutta velocità a bordo dell’auto.Gli agenti del Reparto Ambientale e dell’Investigativa Centrale della Polizia Municipale in servizio nella zona di via De Roberto versodopo aver notato il veicolo con la fiancata completamente distrutta da un incidente che procedeva con guida spericolata, lo hanno inseguito e fermato dopo averlo individuato come l’auto segnalata. Nell’auto, noleggiata in Germania, aveva tre dosi di cocaina e circa 17mila euro in contanti con banconote di vario taglio poi risultati falsi. Il soggetto fermato è stato condotto negli uffici per gli accertamenti di rito. Dai terminali giudiziari B.A. è risultato incensurato e anche all’estero è privo di procedimenti pendenti.È stato quindi disposto la denuncia a piede libero per i reati connessi alla, la detenzione di droga e banconote false finalizzate all’introduzione sul mercato legale ed anche disposto il sequestro oltre che del veicolo anche di due telefoni e di un pc portatile trovati a bordo dello stesso. Oggetti e veicolo saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti per la ricerca di elementi utili a ricostruire le attività del soggetto.