Napoli: spaccio di hashish a Scampia, ​pusher arrestato dagli agenti

Gli agenti del commissariato Scampia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Luigi Avagnano, 44enne napoletano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 6 febbraio scorso i poliziotti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Marrazzo presso l’appartamento dell’uomo dove hanno rinvenuto 41 panetti di hashish e alcune stecche della stessa sostanza per il peso complessivo di circa 5 kg, oltre a 4 bilancini, 4 coltelli e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, inizialmente resosi irreperibile, è stato rintracciato e bloccato ieri sera presso la sua abitazione.

