Gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Vicinale Sant’Aniello presso l'abitazione di una donna che è stata trovata in possesso di 9 panetti e 8 stecche di hashish del peso complessivo di 1 kg e della somma di 7550 euro.

Maria Rosaria Pesce, 50enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.