Napoli: spaccio di marijuana nei giardinetti, 21enne denunciato all'Arenella

Gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato due persone nei pressi dei giardinetti di via Dell’Erba. Uno dei due è stato trovato in possesso di oltre 3 grammi di marijuana e della somma di 20 euro, nonché di altri 220 grammi della stessa sostanza, di un bilancino di precisione e della somma di 400 euro, trovati presso la sua abitazione. Un 21enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la persona che era con lui, anch'egli 21enne, è stata sanzionata amministrativamente perché in possesso di circa 2 grammi di marijuana. Inoltre, entrambi sono stati sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Ultimo aggiornamento: 14:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA