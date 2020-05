Napoli, spacciatore di hashish e marijuana bloccato al corso San Giovanni

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in corso San Giovanni a Teduccio un uomo che ha consegnato qualcosa a quattro persone in cambio di denaro. I poliziotti hanno fermato gli acquirenti sanzionandoli amministrativamente poiché in possesso di otto stecche di hashish per un peso complessivo di circa 41 grammi e un involucro di marijuana per un peso di circa 1 grammo, mentre lo spacciatore è stato bloccato e trovato in possesso della somma di 40 euro. Salvatore Russo, 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA