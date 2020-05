Napoli: hashish e bilancino nello zaino, ​spacciatore bloccato a Scampia

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Petriccione un uomo trovandolo in possesso di due bustine di hashish mentre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto uno zaino contenente numerosi involucri di hashish del peso complessivo di circa 353 grammi, due bilancini e diverso materiale per il confezionamento per la droga.

A.S., 32enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA