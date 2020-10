Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tertulliano hanno notato un finto tombino fognario dal quale proveniva un forte odore di marijuana. I poliziotti, una volta alzato il coperchio, hanno rinvenuto 25 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 45 grammi, 11 involucri con 20 grammi circa di cocaina ed un involucro con 8 grammi di hashish.

