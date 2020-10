Napoli, pianta di marijuana sul ballatoio: due denunciati al Lotto Zero

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Papiri Ercolanesi (rione Lotto Zero) una pianta di marijuana esposta sul ballatoio di un appartamento. Una volta entrati, i poliziotti hanno sequestrato un arbusto alto circa 150 cm e hanno denunciato due napoletani, di 57 e 53 anni con precedenti di polizia, per produzione e coltivazione di sostanza stupefacente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA