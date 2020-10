Napoli: spaccio di cocaina in casa, il palazzo controllato con telecamere

Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Calata Capodichino in cui hanno rinvenuto una busta di cellophane contenente 33 grammi circa di cocaina, due bilancini di precisione e la somma di 555 euro.

Inoltre, nell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso altri due uomini in possesso di 0,70 grammi di cocaina ed hanno scoperto un monitor collegato ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.

Raffaele Petruccione, 55enne napoletano sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre i due acquirenti sono stati sanzionati.





© RIPRODUZIONE RISERVATA