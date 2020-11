Napoli, supermarket dello spaccio sotto i portici a Scampia: due arresti

Gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, presso i portici di un complesso popolare di via Giuseppe Fava, due uomini che, dopo aver prelevato qualcosa dal retro di un pilastro, l’hanno consegnata ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due trovandoli in possesso di 455 euro e, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto, occultate dietro due piloni, 34 bustine contenenti 34 grammi circa di marijuana, 26 stecche di hashish del peso di circa 37 grammi e 15 involucri con 3 grammi di cocaina.

Antonio Russo ed Emanuele Ascolese, napoletani di 30 e 22 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

