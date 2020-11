Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna in via Sant’Attanasio in cui hanno rinvenuto, all’interno di un astuccio, un involucro contenente 47 grammi circa di cocaina. S.M., 28enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

