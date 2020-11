Napoli: spacciatore arrestato a Porta Nolana, scatta anche multa per norme anti-Covid

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Pergola a Nolana un ragazzo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha abbandonato il mezzo allontanandosi a piedi.

I poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un panetto di hashish di 100 grammi, di due involucri con 2 grammi circa di marijuana e di 70 euro.

Emanuele Russo, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolava oltre l’orario consentito.



