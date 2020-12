Spacciatore ai domiciliari lancia le dosi di cocaina dal balcone: arrestato nel Napoletano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Atellana a Caivano una persona che ha lanciato qualcosa da un balcone ad un uomo a bordo di uno scooter il quale, poco dopo, salite le scale dell’edificio, ha consegnato una banconota allo spacciatore che, alla loro vista, ha tentato la fuga verso l’attico dello stabile.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 34 involucri con 13 grammi circa di cocaina e di 200 euro.

Fabio Pagnano, 20enne acerrano sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.

