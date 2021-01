Napoli, bloccato dalla polizia spacciatore di cocaina in scooter

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via delle Repubbliche Marinare un uomo senza casco a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 730 euro e di 10 bustine contenenti 4 grammi circa di cocaina. Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto presso la sua abitazione, occultati in un mobile della camera da letto, altri 3040 euro. Pietro Romano, 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

