Eroina tra le gomme da masticare, due spacciatori presi dalla polizia nel Napoletano

Gli agenti del commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Atellana a Caivano due persone a bordo di un ciclomotore che, dopo aver prelevato qualcosa dall’ intercapedine di un muro, l’ hanno consegnata ad un uomo in cambio di denaro. I poliziotti hanno bloccato i due trovandoli in possesso della somma di 120 euro e hanno scoperto, occultato dietro il muretto, un cofanetto di gomme da masticare con 9 cilindretti di eroina per un peso complessivo di circa 8 grammi e altri 13 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi. Giuseppe Tixon, 21enne con precedenti di polizia, e R.D., 50enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo del 2020.



