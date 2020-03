Hashish e marijuana nel ripostiglio: preso spacciatore nel Napoletano

Gli agenti del commissariato Portici- Ercolano hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in Contrada Montedoro a Ercolano. I poliziotti hanno rinvenuto in un ripostiglio una grossa busta contenente 2 kg. di marijuana, circa un kg di hashish e 1.110 euro. Gennaro Russo, 51enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA