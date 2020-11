Spaccio di hashish nel parcheggio, pusher arrestato a Casamicciola

Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un parcheggio di via Mortito a Casamicciola Terme un uomo a bordo di un’auto che consegnava qualcosa a una donna in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando l’acquirente in possesso di un involucro con 10 grammi circa di hashish, e lo spacciatore con 150 euro. Il primo è stato sanzionato per uso di sostanze stupefacenti mentre il secondo, Matteo Vuoso, 31enne ischitano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Da Napoli a Ischia con la droga: arrestata una coppia con la droga in... LA DROGA Controlli anti-Covid a Ischia, arrestato pusher con un chilo di... IL BLITZ Controlli a Ischia: affitti abusivi e coltivazione di cannabis in casa





© RIPRODUZIONE RISERVATA