In fuga sullo scooter con 7 chili di hashish, blitz nelle case occupate di ​Secondigliano

Durante un servizio antidroga nella zona della cosiddette “Case Occupate”, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno notato in via Cupa del Principe uno scooter che procedeva a forte velocità in direzione di via dello Scirocco.



I poliziotti hanno tentato di bloccare il conducente, che però è riuscito a fuggire abbandonando il motociclo e una busta, all’interno della quale sono stati rinvenuti poco meno di 7 kg di hashish suddiviso in tavolette.



La droga e lo scooter sono stati sequestrati.