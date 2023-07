Lotta alle frodi alimentari, arrivano i tecnologi professionisti nell'Asl Napoli 1

Stretta sui controlli e lotta alle frodi alimentari a Napoli. Nelle prossime settimane, l’Asl partenopea moltiplicherà le azioni di sorveglianza sui prodotti alimentari, dalla loro conservazione alla catena della loro distribuzione grazie all’implementazione dell’organico aziendale con l’assunzione di tecnologi alimentari. «Si tratta di 16 figure professionali di Tecnologi Alimentari che hanno vinto il concorso bandito all’Asl Napoli1 e saranno immessi a breve in campo a garantire verifiche e controlli sul territorio al fine di rafforzare le attività per la salute pubblica» annuncia Salvatore Velotto, presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Campania e del Lazio.

L’obiettivo del nuovo piano sulla sicurezza alimentare, dunque, sarà la tutela dei consumatori e l’adeguamento alle normative vigenti da parte di tutte le strutture e gli attori preposti alla distribuzione e lavorazione degli alimenti. «Era impensabile, ma soprattutto una grande perdita per la gestione della salute dei cittadini, non utilizzare risorse professionali come il Tecnologo Alimentare per garantire servizi essenziali come l’igiene e sanità pubblica, la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, l’ igiene degli alimenti e della nutrizione e nelle aree veterinarie l'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche».

L’azione di implementazione di queste figure professionali secondo l’approccio “One Health” che vede interconnesse la salute di persone, animali ed ecosistemi, rientra nell’ambito del programma di assunzioni per incrementare le risorse umane messo in campo dall’Asl Napoli 1.