Lotta alla droga e all'alcol, a Napoli al via il progetto «In-dipendenza» nelle scuole

La Polizia locale di Napoli vara il progetto «In-dipendenza» per il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti e all'assunzione di alcol da parte dei minorenni. Se ne occuperà l'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori coordinata dal comandante Ciro Esposito e diretta dal Capitano Sabina Pagnano.L'iniziativa, secondo quanto si legge in una nota, si inserisce nell'ambito delle operazioni svolte sul territorio, soprattutto nei luoghi di ritrovo più frequentati da giovani e giovanissimi, con l'avvio di un progetto di 'in-formazionè per i ragazzi delle scuole superiori della città di Napoli, per affrontare il tema delle dipendenze (alcol, droghe, fumo e ludopatia). Il progetto, denominato «IN-DIPENDENZA», affronta con modalità dinamiche queste tematiche sia in generale, che entrando nello specifico dei rischi associati all'uso di determinate sostanze che si ripercuotono nella vita quotidiana e sul futuro benessere dei nostri giovani e, di conseguenza, delle loro famiglie.Gli incontri si svolgeranno negli Istituti scolastici che aderiranno durante i quali personale specializzato della Polizia Municipale sarà a disposizione degli studenti e degli insegnanti in modo da offrire le preziose informazioni tese alla salvaguardia dei giovani ma, anche, per indicare percorsi finalizzati al recupero di chi è già vittima di queste dipendenze. I frequenti servizi nel 2019 nelle ore serali e notturne dei week-end, ha individuato circa 450 persone, non solo minorenni ma anche giovani in età adulta, che facevano uso di alcol e/o di sostanze stupefacenti ed al controllo di 110 esercizi commerciali, 15 di questi sanzionati ai sensi della legge 125/2001 fino ad un massimo di 1.000 euro, per aver venduto bevande alcoliche a minori di anni 18; per 7 esercenti, responsabili di aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 16, è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 689 c.p. che prevede la pena dell'arresto fino ad un anno e, in caso di recidiva, sia sanzioni amministrative che la sospensione dell'attività fino a tre mesi.Durante la fase dell'affidamento dei minorenni, i genitori sono stati sensibilizzati a vigilare sulle abitudini di vita dei ragazzi ed informati delle conseguenze sulla salute del consumo di certe sostanze nell'età adolescenziale. Gli Istituti interessati al Progetto «In-Dipendenza» potranno contattare l'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli tramite e-mail all'indirizzo polizialocale.pg.nis comune. napoli.it oppure telefonando ai numeri 081 7957243 o 081 7952906.Infine si ricorda che la Polizia Municipale, sempre attraverso la sua Unità Operativa specializzata, è impegnata nelle attività di informazione nelle scuole dove porta, ormai da diversi anni, il Progetto Proximity per contrasto al fenomeno degli atti persecutori, del bullismo, del cyberbullismo e dei rischi della rete mentre con il Progetto Percorrere, invece, analizza con gli studenti l'importanza del rispetto delle regole nel vivere quotidiano, dalle basilari norme del Codice della Strada, alla normativa sull'ambiente, fino all'attenzione alla netiquette on-line.