Maurizio Patriciello è diventato un “target”, un obiettivo sensibile, da quando ha assunto l’incarico di parroco della chiesa di San Paolo Apostolo. Perché è da quel primo giorno, da quando iniziò la sua battaglia contro il malaffare, contro i roghi che intossicavano la “Terra dei Fuochi”, contro i traffici di droga che facevano del Parco Verde la nuova Scampia, che i clan iscrissero il suo nome nella lista nera dei nemici. Neanche si trattasse del boss di una cosca rivale.

I traffici

In molti si sono contesi il predominio dei rioni di Caivano, terre di nessuno e di illegalità diffusa, per conquistare il monopolio del traffico e dello spaccio di droga. Caivano finì per rientrare nell’area di una faida cruenta e spietata che coinvolgeva l’area a nord di Napoli, che iniziando da Arzano e Frattamaggiore finì per coinvolgere anche gli altri Comuni limitrofi. Stese, bombe, agguati e omicidi: era la guerra tra due cartelli criminali, da un lato i Landolfo-Monfregolo e dall’altro i Cristiano-Mormile. Polverizzati dalle offensive giudiziarie questi gruppi, a Caivano si impose ben presto la famiglia Ciccarelli, che proprio nel Parco Verde impiantò il proprio quartier generale. Terminata anche l’ultima faida di Scampia e Secondigliano, l’asse portante dello spaccio si trasferì proprio nei viali costeggiati dai palazzoni popolari all’ombra dei quali il “welfare” della camorra garantiva ricadute di benessere e stipendi persino alle vedove e alle anziane impiegate nel confezionamento delle dosi di cocaina, crack e marijuana che venivano vendute “h 24” da un esercito di pusher.

Il business

Qui Domenico Ciccarrelli - soprannominato ‘a caciotta - ha così stabilito da anni il suo feudo, un luogo considerato da molti una delle più grandi piazze di spaccio di tutta Europa e nei mesi scorsi al centro di episodi drammatici che hanno visto protagonisti soprattutto i minori, con lo stupro di due cuginette. Da quel giorno don Patriciello si è ritrovato meno solo: e massima è stata l’attenzione del governo presieduto da Giorgia Meloni per la riqualificazione materiale e morale del rione.

Circostanze che hanno finito con determinare il crollo delle vendite di droga, ma anche la reazione furiosa della camorra. Solo lo scorso ottobre le donne del clan si erano riunite di fronte alla chiesa di San Paolo Apostolo, minacciando di occuparla e chiedendo uno incontro con don Maurizio. Solo l’intervento dei carabinieri riuscì a portare all’allontanamento del gruppo.

Il personaggio

E qui rientra in scena Vittorio De Luca, il 74enne suocero del boss che domenica è entrato in chiesa con un coltello dirigendosi verso don Maurizio.

Pregiudicato per condanne definitive in materia di armi e stupefacenti, viene descritto da chi lo conosce bene come un soggetto psicologicamente instabile, e perciò stesso ancor più pericoloso.

Quando lo hanno bloccato gli agenti della scorta del sacerdote, non ha spiegato i motivi per i quali fosse entrato in chiesa armato di un coltello da cucina. Dopo essere stato accompagnato al commissariato della Polizia di Stato di Afragola, l’anziano è stato denunciato alla Procura di Napoli Nord per porto di strumenti atti ad offendere. Un provvedimento, fa sapere la Questura, che contiene un aggravamento delle ordinarie precrizioni “monitorie”; nello specifico, la decisione contiene il divieto di detenere apparati di comunicazione ricetrasmittenti, strumenti di protezione balistica, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi e sostanze infiammabili. La violazione delle prescrizioni di aggravamento viene punita con la reclusione da uno a tre anni e con una multa fino a 5mila euro.

Sull’episodio di intimidazione più grave contro il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, la bomba artigianale fatta brillare all’esterno della stessa chiesa una notte di due anni fa, non si è mai riusciti a identificare i responsabili. Ma tutti, al Parco Verde, sanno che non fu il gesto di un folle, e che i mittenti del raid erano proprio vicini agli uomini di “Mimmuccio ‘a caciotta”.