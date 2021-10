Lotto e 10eLotto premiano la Campania: vincite in provincia di Napoli, Avellino e Benevento

La Campania fa festa con il Lotto: nel concorso del 12 ottobre, riporta Agipronews, sono state centrate due vincite importanti per un totale di 28 mila euro. La prima ha premiato un giocatore di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, che ha portato a casa 18.250 euro grazie a 3 ambi e un terno mentre l’altra è andata a Casavatore, in provincia di Napoli, con 9.750 euro. Con il 10 e Lotto, invece, il totale dei premi raggiunge i 25 mila euro. La vincita più alta ha premiato un giocatore di Saviano, in provincia di Napoli, che con un 5 Doppio Oro ha conquistato 15 mila euro, mentre l’altra è arrivata a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, con un giocatore che ha vinto 10 mila grazie a un 8.

