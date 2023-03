Lotto e 10Lotto, sono grandi premi per la Campania tra Napoli e Caserta

Festa al Lotto in Campania con vincite che sfiorano i 22mila euro: come riporta Agipronews, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, sono stati vinti oltre 12mila euro, a cui si aggiungono 9mila euro conquistati a Villaricca, in provincia di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 251 milioni dall'inizio dell'anno.

Campania fortunata anche al 10eLotto con vincite complessive per 110mila euro in provincia di Napoli: come riporta Agipronews, si festeggia a San Gennaro Vesuviano con un 8 Oro da 90mila euro e a San Giorgio a Cremano con un 7 Doppio Oro da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 891,7 milioni dall'inizio dell'anno.