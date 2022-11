Lotto, Campania protagonista: a San Giuseppe Vesuviano vincita di 22.500 euro

Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, arrivata a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è stata centrata la vincita più alta da 22.500 euro. Altre due vincite sono state centrate nel capoluogo, una da 12.675 euro e la seconda da 9.500 euro.

Tripletta in provincia di Salerno: a Roccadaspide, sono stati vinti 9.750 euro, a Vallo della Lucania vanno 9mila euro e a Pontecagnano Faiano sono stati vinti 7.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 937 milioni dall'inizio dell'anno.