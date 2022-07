Lotto, terno da 45mila euro ad Arzano: ecco i numeri vincenti

Arzano, in provincia di Napoli, si piazza sul podio dell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, è stato centrato un terno da 45mila euro (5-36-60), oltre a un'altra vincita da oltre 6mila euro a Forino, in provincia di Avellino, che porta il bottino complessivo della regione a oltre 51mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 600 milioni dall'inizio dell'anno.