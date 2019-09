CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il dubbio è scomodo ma solo gli imbecilli non ne hanno». Insomma secondo Voltaire avere dei dubbi è un segno di buon intelletto. Un dubbio non è per forza una condanna ma più semplicemente la voglia di capire, di saperne di più. Ed un alone di mistero, con relativi dubbi, circonda la vincita al Lotto centrata martedì sera nella ricevitoria di via Jannelli all'Arenella. La vincita in questione è di quelle mai viste, non tanto per l'importo giocato e riscosso, ma piuttosto per la sua forma tecnica. Una signora, dallo spiccato accento napoletano, ha infatti giocato per ben 10 volte lo stesso ambo. E qui nasce il primo dubbio. Perché non puntare, come si fa di solito, su 10 coppie differenti aumentando così le probabilità di vincita? Su ogni ambo è stata effettuata una giocata di 100 euro. Secondo dubbio: nel 99% dei casi su un ambo si giocano 1, 2 massimo 10 euro. Perché esporsi con ben 1000 euro totali su questa coppia? Insomma una giocata piena di anomalie tecniche e che ha fruttato una vincita totale di ben 250.000 euro.