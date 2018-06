Mercoledì 6 Giugno 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 13:23

A pochi giorni dal concerto in onore di Pino Daniele allo stadio San Paolo, il Lotto premia un fan del cantante scomparso tre anni fa: grazie all’ambo 3-19 - data di nascita del "bluesman", classe ’55 - sulla ruota di Napoli, il fortunato giocatore, spiega Agipronews, ha centrato cinque ambi da 25mila euro ciascuno, per un totale di 125mila euro. Sempre in città, sono stati centrati quattro terni (8-19-67 su Napoli) da 22.500 euro, grazie ad altrettante giocate da 5 euro ciascuna, per una vincita complessiva di 90mila euro. Si festeggia anche a Capaccio, in provincia di Salerno, con una vincita da 47.500 euro (realizzata con i numeri 3-8-19 sulla ruota partenopea).