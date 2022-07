Il Lotto premia la Campania con vincite complessive per oltre 26mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Ercolano, in provincia di Napoli, con un ambo secco da 20mila euro, mentre nel capoluogo sono stati vinti altri 6.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 553 milioni dall'inizio dell'anno dall'inizio dell'anno.