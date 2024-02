«L’immagine che mi si è parata davanti, stanotte, è di quelle che purtroppo accompagnano il mio lavoro di chirurgo in trincea: difficile da accettare, complicato da dimenticare ma purtroppo sempre più frequenti. In trenta anni e più di lavoro ne ho viste tante ma non smetto mai di indignarmi». È una brutta storia di violenza su una donna quella che racconta Giuseppe Fedele, chirurgo di urgenza del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Siamo nella notte tra domenica e lunedì: poco dopo l’una nel pronto soccorso arriva con i mezzi propri una donna di Casandrino. Ha 48 anni: stenta a parlare di quanto le è capitato ma è una maschera tumefatta e sanguinante. Viene soccorsa dai medici e chirurghi di turno.

Dopo i primi accertamenti e radiografie emerge una frattura scomposta delle ossa del naso e varie lesioni lacero contuse alle labbra e al volto. Vengono allertati i carabinieri. La donna è reticente. Chi l'ha ridotta in quello stato? Poi riesce a mettere a fuoco il suo racconto dell’orrore. A ridurla così sarebbe stato un uomo conosciuto su una chat. Un corteggiamento a distanza che si sarebbe concluso con un incontro fissato per domenica sera a casa di uno dei due, probabilmente il domicilio della donna.

Una storia di solitudine, di sentimenti lasciati coltivare al caso o forse solo la ricerca di un’avventura trascurando i rischi che nascono sui canali del web. «Conoscenze a scatola chiusa – commenta Paolo Cantalupo specialista psichiatra dirigente della Asl Napoli 1 - prestano il fianco alla vulnerabilità, con il rischio non calcolato di disvelare personalità violente di un profilo magari fasullo costruito ad arte stando dietro a una tastiera». Sui fatti indagano i carabinieri che stanno tentando di mettere insieme i pezzi di un racconto frammentato. Si cerca nella vita privata e familiare della donna per capire se quel racconto possa celare altre situazioni, nascondere vicende di cui la donna per timore potrebbe avere taciuto. I fatti sarebbero avvenuti a casa sua verso le 11 di sera.

La donna dopo le cure ha rifiutato il ricovero ed è tornata nella casa dove vive da sola. L’ennesima vittima di violenza di genere. Violenze che a Napoli sono in vertiginoso aumento a leggere le statistiche illustrate una settimana fa nel corso della giornata inaugurale dell’anno giudiziario. Nel 2022 secondo i dati Istat si sono contati oltre 14mila accessi in Pronto soccorso per violenza contro le donne. Le forme più gravi sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. La rete di protezione sociale è di fondamentale importanza: il 40% delle donne si è rivolta ai parenti per cercare aiuto, il 30% alle forze dell'ordine, il 19,3% ha fatto ricorso al pronto soccorso e all'ospedale. Anche a Napoli i dati sono impressionanti: nel solo Cardarelli, nel percorso rosa sono stati registrati 1.334 violenze di genere in otto anni. Nei presidi della Asl Napoli 1 (anno 2022) al Pellegrini si sono contate 180 casi di violenza specifichi su donne, di cui una cinquantina con annessa denuncia e attivazione del percorso rosa, 350 al San Paolo di cui 120 denunciate, altri 38 casi denunciati all'ospedale del mare.

