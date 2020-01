© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Luigi de Magistris, con il vicesindaco Enrico Panini e l'assessore al Lavoro Monica Buonanno, ha incontrato oggi i duecento Lavoratori Socialmente Utili stabilizzati dall'Amministrazione comunale di Napoli a fine dicembre.«Questo passaggio rappresenta il compimento di un impegno morale che questa Amministrazione ha mantenuto nei confronti di un bacino di lavoratori ai quali gli enti pubblici hanno fatto ricorso per oltre 20 anni al fine di garantire servizi essenziali per la vita delle nostre comunità. Il nostro impegno prosegue ora per i restanti 296 lavoratori ancora da stabilizzare; la sinergia istituzionale con il Governo dovrà proseguire verso un patto sociale che consenta nuovi ingressi nella pubblica amministrazione ma anche prevedere la stabilizzazione di chi ha lavorato in momenti di compressione del mercato del lavoro, che ha avuto pesanti ricadute nel settore pubblico e quindi nell'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini» ha concluso il sindaco de Magistris.