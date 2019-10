CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:01

O è innocente o è folle. E se fosse vera quest'ultima ipotesi, non potrebbe esserci un processo per un soggetto debole, ritenuto incapace di intendere e di volere. Sono i due punti su cui battono i difensori di Luca Materazzo, nel corso dell'appello che punta a ribaltare la condanna all'ergastolo a carico del 37enne, ritenuto responsabile dell'omicidio del fratello Vittorio. Una ricostruzione difensiva che non ha lasciato indifferenti le parti, a cominciare dai difensori di Elena Grande, vedova dell'ingegnere ucciso in viale Maria Cristina di Savoia, i penalisti Arturo ed Enrico Frojo: «Premesso che i nuovi avvocati di Luca stanno svolgendo il proprio legittimo ruolo difensivo, chiedendo una nuova valutazione della Corte di Assise d'appello, riteniamo utile ricordare i punti centrali di questa vicenda: non vi è traccia di moventi alternativi nella vita professionale e privata dell'ingegnere Vittorio Materazzo, non ci sono moventi in grado di scatenare una simile furia omicida; e comunque ogni ipotesi di movente alternativo è stata vagliata ed esclusa nel corso del dibattimento che si è concluso con la condanna al carcere a vita dell'imputato». Un anticipo di quanto avverrà in aula di qui a qualche mese, quando saranno i giudici di assise appello a rivalutare le prove portate nel processo.