Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:20

Da pista di atterraggio per aerei, ad accesso alla tangenziale, fino a «luci da camera mortuaria». La nuova illuminazione del pontile di collegamento al Castello Aragonese non piace, e ad Ischia non si risparmiano i commenti al vetriolo, mentre più passano le ore e i giorni e più non accenna a placarsi l'ondata di vero e proprio sdegno che ha accompagnato l'accensione del nuovo impianto. Le critiche fioccano, e non solo da parte di tecnici ed esperti del settore, architetti ed esperti di arredo urbano, ma vengono amplificate sui social al punto che il sindaco Enzo Ferrandino ammette l'errore e promette che «al più presto verranno adottate le opportune modifiche tecniche».