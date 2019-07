Lucrino, rifatta la stazione della Cumana: ora è protetta dalle telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Luglio 2019, 14:00

La stazione di Lucrino della Ferrovia Cumana si rifà il look. Coperto dopo anni il murales disegnato dai writers che c'era sul muro dell'immobile della storica fermata. «Stiamo facendo con il tempo una rimessa a nuovo di tantissime stazioni - spiega Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav - e siamo arrivati già a 30 finora. Questa di Lucrino era davvero molto fatiscente e l'abbiamo riqualificata partendo dall'intonaco sia all'interno che all'esterno. E' stata anche abbellita con pensiline, nuove panchine per sedersi e nei prossimi giorni sarà installato anche un sistema di video sorveglianza per avere un controllo completo di tutta l'area».