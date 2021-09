«Cesaro ai domiciliari? Saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti dell'inchiesta»

«Siamo garantisti veri e nel pieno rispetto dei valori della Costituzione, riteniamo che nessuno possa essere ritenuto colpevole fino a sentenza passata in giudicato. Da garantisti rispettiamo il doveroso lavoro della magistratura nella quale ribadiamo la nostra massima fiducia nella convinzione che il senatore Luigi Cesaro saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestatigli». Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia e senatore, Domenico De Siano, a proposito dell'ordine d'arresto ai domiciliari firmato dal gip Venerdì mattina, sono stati i carabineri a notificare la misura cautelare per l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. Ora la misura è stata trasmessa al Senato, che dovrà riunirsi per valutare il nodo autorizzazione a procedere.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Luigi Cesaro agli arresti domiciliari», tra giunta e... IL CASO Matteo Salvini, l'ultimo strappo: è in tour in Campania ma... L'INCHIESTA «Luigi Cesaro agli arresti domiciliari», il giudice firma...